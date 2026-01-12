La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 si avvicina alle fasi decisive, con il programma di Flachau che si inserisce nel calendario di gennaio. In questa fase, le gare di slalom infrasettimanale offrono agli appassionati l’opportunità di seguire da vicino le prestazioni delle atlete, tra l’obiettivo della Sfera di Cristallo e la preparazione ai prossimi Giochi Olimpici di Milano Cortina, in programma a febbraio.

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 prosegue senza soluzioni di continuità. Ci stiamo per tuffare nella fase più importante del mese di gennaio che vedrà le atlete divise tra la caccia alla Sfera di Cristallo e la preparazione in vista degli attesissimi Giochi Olimpici di Milano Cortina che si fanno sempre più vicini all’orizzonte dato che prenderanno scena nel mese di febbraio. Il prossimo impegno per il comparto femminile si vivrà nella serata di domani, martedì 13 gennaio, ovvero lo slalom di Flachau. Alle ore 17.45 andrà in scena la prima manche, mentre alle ore 20.45 toccherà alla seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Coppa del Mondo sci alpino Flachau 2026: programma, orari, tv, streaming. Slalom femminile infrasettimanale

Leggi anche: Coppa del Mondo sci alpino Madonna di Campiglio 2026: programma, orari, tv, streaming. Slalom infrasettimanale

Leggi anche: Coppa del Mondo sci alpino Courchevel 2025: programma, orari, tv, streaming. Slalom infrasettimanale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Kranjska Gora: 'Super' Camille Rast vince anche lo slalom, Shiffrin seconda, Della Mea sesta - Coppa del mondo, sci alpino donne: classifica slalom speciale; Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 maschile, slalom e gigante ad Adelboden: programma, italiani in gara e dove vederli in diretta; Gigante femminile a Kranjska Gora: trionfa la svizzera Rast. Goggia risale dal 27° all'11° posto; Rast vince il gigante, Della Mea 10^ e Goggia 11^.

Coppa del Mondo sci alpino Tarvisio 2026: programma, orari, tv, streaming. Discesa e superG per le donne - La Coppa del Mondo di sci alpino femminile si prepara a vivere una nuova tappa e prosegue, a ritmo sempre più sostenuto, l'avvicinamento alle Olimpiadi di ... oasport.it