La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 si avvicina, con Spindleruv Mlyn come protagonista del prossimo fine settimana. Dopo l’evento di Kronplatz, le discipline tecniche tornano in primo piano, offrendo un’occasione per seguire il programma, gli orari e le modalità di visione in tv e streaming. Ecco tutto ciò che bisogna sapere per seguire al meglio questa importante tappa della stagione.

Ci avviciniamo, ad andatura sempre più elevata, verso il momento clou dell’annata. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile, dopo la parentesi infrasettimanale di Kronplatz, riporta al centro della scena le discipline tecniche con il fine settimana di Spindleruv Mlyn. In Repubblica Ceca si corrono lo slalom gigante di sabato 24, le due manche scatteranno alle 10:00 e alle 13:30, e lo slalom speciale di domenica 25, la partenza delle due prove è prevista alle 09:30 e alle 12:15. L’ottavo appuntamento stagionale tra i pali larghi riproporrà il duello tra l’austriaca Julia Scheib, la svizzera Camille Rast e la neozelandese Alice Robinson, atleta che ultimamente ha pagato a caro prezzo le diverse gare non portate a termine. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Coppa del Mondo sci alpino Spindleruv Mlyn 2026: programma, orari, tv, streaming. Tornano le discipline tecniche

