Coppa del Mondo sci alpino Madonna di Campiglio 2026 | programma orari tv streaming Slalom infrasettimanale

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026 torna a Madonna di Campiglio con una gara di slalom infrasettimanale. Di seguito, trovate il programma, gli orari, le modalità di visione in tv e streaming, per seguire l’evento con chiarezza e precisione. Dopo una pausa natalizia, l’appuntamento rappresenta un momento importante per gli appassionati di sci alpino.

Dopo una lunga pausa in concomitanza con il Capodanno torna finalmente in scena la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026 e lo fa con uno degli appuntamenti più attesi dell’intero calendario. Nella serata di mercoledì 7 gennaio infatti il comparto maschile sarà di nuovo in azione con il tradizionale slalom di Madonna di Campiglio. Sulla mitologica pista denominata “3-Tre”, gli specialisti dei pali stretti ci regaleranno il consueto spettacolo sotto la luce dei riflettori con la gara in notturna. La prima manche scatterà alle ore 18.00, mentre la seconda e decisiva prenderà il via alle ore 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

