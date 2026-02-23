Controlli della velocità in Ticino | ecco dove saranno effettuati da oggi fino al 1° marzo

Il controllo della velocità in Ticino è stato avviato per ridurre gli incidenti stradali causati dall'eccesso di velocità. La polizia ha pianificato postazioni precise in diverse zone, tra cui strade principali e aree residenziali, dal 23 febbraio al 1° marzo 2026. Gli autovelox verranno posizionati in punti strategici per monitorare il rispetto dei limiti. La presenza di questi dispositivi mira a sensibilizzare gli automobilisti e a migliorare la sicurezza sulle strade.

Nuovi controlli della velocità in Ticino. La polizia cantonale e le polizie comunali hanno reso note le località dove saranno presenti gli autovelox nella settimana dal 23 febbraio al 1° marzo 2026. L'elenco può tornare utile ai tanti comaschi frontalieri che ogni giorno varcano il confine per andare a lavorare, ma anche a coloro che si recano in Svizzera per una vacanza o una gita fuori porta. QuiComo è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Controlli della velocità in Ticino: ecco dove saranno effettuati dal 9 al 15 febbraioNella settimana dal 9 al 15 febbraio, le forze di polizia in Ticino hanno annunciato i punti dove saranno installati gli autovelox.

Controlli della velocità in Ticino: ecco dove saranno effettuati dal 15 al 21 dicembreScopri le località del Ticino in cui saranno effettuati i controlli della velocità dal 15 al 21 dicembre 2025.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 16 al 22 febbraio / Notizie / Novità / Homepage; Controlli della velocità in Ticino: ecco dove saranno effettuati dal 16 al 22 febbraio; Autovelox mobili in Lombardia, ecco dove saranno i controlli della velocità sino a domenica 22; Polizia municipale: I controlli con autovelox e dispositivo scout da lunedì 16 sino a domenica 22 febbraio 2026.

Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 23 febbraio al 1° marzoLa Polizia Stradale di Messina ha diffuso il calendario dei controlli della velocità previsti lungo la rete autostradale provinciale, indicando le tratte ... canalesicilia.it

Codacons: in arrivo il ‘blackout’ dei controlli di velocità sulle strade italianeCodacons: con il nuovo decreto del Mit sull’omologazione, centinaia di dispositivi potrebbero essere disattivati: 83 tratte autostradali e migliaia di strade comunali rischiano di rimanere senza contr ... metropolitano.it

CONTROLLI DELLA POLIZIA - Nuova raffica di verifiche sulla velocità a Forlì: gli agenti saranno in strada con le strumentazioni di rilevamento - facebook.com facebook