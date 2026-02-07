Controlli della velocità in Ticino | ecco dove saranno effettuati dal 9 al 15 febbraio

Nella settimana dal 9 al 15 febbraio, le forze di polizia in Ticino hanno annunciato i punti dove saranno installati gli autovelox. La polizia cantonale e le polizie comunali intensificano i controlli sulla strada, per cercare di ridurre gli incidenti causati dall’eccesso di velocità. I controlli riguarderanno diverse località, con l’obiettivo di tutelare chi percorre le strade quotidianamente.

Nuovi controlli della velocità in Ticino. La polizia cantonale e le polizie comunali hanno reso note le località dove saranno presenti gli autovelox nella settimana dal 9 al 15 febbraio 2026. L'elenco può tornare utile ai tanti comaschi frontalieri che ogni giorno varcano il confine per andare a lavorare, ma anche a coloro che si recano in Svizzera per una vacanza o una gita fuori porta. QuiComo è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Quicomo.it

