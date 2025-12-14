Controlli della velocità in Ticino | ecco dove saranno effettuati dal 15 al 21 dicembre

Scopri le località del Ticino in cui saranno effettuati i controlli della velocità dal 15 al 21 dicembre 2025. La polizia cantonale e le polizie comunali hanno comunicato le aree in cui saranno posizionati autovelox, al fine di garantire maggiore sicurezza sulle strade durante questa settimana.

Nuovi controlli della velocità in Ticino. La polizia cantonale e le polizie comunali hanno reso note le località dove saranno presenti gli autovelox nella settimana dal 15 al 21 dicembre 2025. L'elenco può tornare utile ai tanti comaschi frontalieri che ogni giorno varcano il confine per andare a. Quicomo.it Autovelox mobili: ecco dove saranno i controlli in Lombardia e nel Varesotto questa settimana - La Polizia Stradale ha diffuso il calendario settimanale dei controlli della velocità con autovelox mobile sulle principali arterie lombarde. laprovinciadivarese.it

La Polizia Stradale di Messina ha reso noto il calendario dei controlli di velocità sulle autostrade A18 e A20, attivi dal 15 al 21 dicembre 2025, con verifiche previste il 15, 16 e 18 dicembre. - facebook.com facebook

