Contro la formazione in fondo alla classifica i padroni di casa pensavano a un match più semplice Civitanova rischia contro Canosa Il successo dopo un supplementare

La Virtus Civitanova ha rischiato una sconfitta contro Canosa, che si trovava in fondo alla classifica. La partita si è conclusa dopo un supplementare con un punteggio di 88-80. I padroni di casa pensavano di vincere facilmente, ma gli avversari hanno combattuto fino all'ultimo secondo. Santi e Sorrentino hanno segnato 18 e 19 punti, dimostrando grande determinazione. La partita ha mostrato quanto sia difficile sottovalutare una squadra in difficoltà.
Contro la formazione in fondo alla classifica i padroni di casa pensavano a un match più semplice. Civitanova rischia contro Canosa. Il successo dopo un supplementare

B-Chem Virtus 88 Canusium 80 (dopo un supplementare) B-CHEM VIRTUS: Santi 18, Vescia ne, Buccolini ne, Liberati 3, De Florio 5, Diodati 3, Lamine Kaba 19, Dembele 6, Iannotti, Sorrentino 19, Mwambila 15, Seri ne. All. Domizioli. CANUSIUM BASKET: Di Camillo 25, Gauzzi 9, Vernich 4, Zaiets 11, Falappi 2, Sipovac 3, Lucadamo, Ogbeifo 24, Perella 2. All. Corvino. Arbitri: Gaudenzi di Forlì e De Rosa di Vallefoglia. Parziali: 24-17, 16-23, 20-14, 13-19, 15-7. Progressivi: 24-17, 40-40, 60-54, 73-73, 88-80. Usciti per 5 falli: Mwambila (B-Chem Virtus Civitanova), Gauzzi (Canusium Basket). Non fidarsi mai dalle apparenze, magari si pensa che la partita Canosa possa risolversi facilmente perché i pugliesi sono in fondo alla classifica, e invece per la B-Chem Virtus Civitanova il match si rivela complicato e occorre un supplementare per centrare una vittoria di peso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

