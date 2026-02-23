Contro la formazione in fondo alla classifica i padroni di casa pensavano a un match più semplice Civitanova rischia contro Canosa Il successo dopo un supplementare

La Virtus Civitanova ha rischiato una sconfitta contro Canosa, che si trovava in fondo alla classifica. La partita si è conclusa dopo un supplementare con un punteggio di 88-80. I padroni di casa pensavano di vincere facilmente, ma gli avversari hanno combattuto fino all'ultimo secondo. Santi e Sorrentino hanno segnato 18 e 19 punti, dimostrando grande determinazione. La partita ha mostrato quanto sia difficile sottovalutare una squadra in difficoltà.