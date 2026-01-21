LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova 0-2 Champions League volley 2026 in DIRETTA | i padroni di casa puntano alla rimonta la Lube vuole chiudere il match! 20-21

Segui in tempo reale la sfida tra PGE Projekt Varsavia e Lube Civitanova valida per la Champions League volley 2026. La partita, attualmente 0-2 per gli italiani, vede i padroni di casa impegnati in una rimonta, mentre la Lube cerca di chiudere il match. Aggiorna la diretta per rimanere informato sui momenti salienti e sui risultati finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out prevedibile del Varsavia. 23-24 BOTTOLO! Parallela potentissima dell’azzurro, match point per Civitanova! Punto confermato, niente da fare. Medei chiama challenge per il possibile fallo di piede di Tillie, aspettiamo. 23-23 Pipe di Tillie, il francese prova a trascinare la squadra polacca. 22-23 Tillie punta ancora al bulgaro ma non trova il campo. 22-22 Ace di Tillie, che colpisce in pieno Nikolov. 21-22 Primo tempo di Semeniuk, i polacchi restano lì. 20-22 Errore gravissimo di Tillie che manda fuori la pipe senza muro. Time-out di Medei che teme la risalita del Varsavia. 🔗 Leggi su Oasport.it

