Palladino amaro dopo Atalanta Inter | Giocato alla pari contro la prima in classifica match deciso da episodi

Dopo la partita tra Atalanta e Inter, Palladino ha commentato l’incontro, sottolineando come la squadra abbia disputato una partita equilibrata contro la capolista. Tuttavia, ha evidenziato che il risultato sia stato influenzato da episodi decisivi, che hanno determinato l’esito finale. Un’analisi che riflette la volontà di mantenere un atteggiamento positivo nonostante la sconfitta.

Dopo la sconfitta interna contro l'Inter, Raffaele Palladino ha analizzato la prestazione ai canali ufficiali della Dea. L'allenatore dell'Atalanta non ha nascosto il forte rammarico per un risultato determinato, a suo avviso, dagli episodi sfavorevoli. Il tecnico campano ha giustificato la scelta tattica iniziale di rinunciare alla consueta pressione a tutto campo per contenere meglio i nerazzurri, una strategia che ha funzionato fino allo svantaggio subito proprio nel momento di maggior equilibrio della ripresa.

