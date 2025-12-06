Juventus Conte sceglie il silenzio e non va in conferenza stampa

Così come successo già prima di  Roma e Atalanta, l’allenatore del  Napoli  Antonio Conte  non parlerà in conferenza stampa alla vigilia del big match contro la  Juventus. Questa la decisione in casa azzurra con l’allenatore che ha parlato l’ultima volta alla vigilia di una partita oltre un mese e mezzo fa, prima della sfida contro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

