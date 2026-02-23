Conte | Meloni scende in campo per il referendum ma non parla dei dazi – Il video

Giorgia Meloni entra nel dibattito referendario, criticando i magistrati e attirando l’attenzione sulla sua campagna. La sua strategia si concentra su discorsi quotidiani che puntano a mobilitare l’elettorato, senza affrontare i temi dei dazi commerciali. La sua presenza pubblica si intensifica con eventi e dichiarazioni che cercano di influenzare l’opinione pubblica. La sua mossa politica sta attirando molte reazioni tra gli osservatori.

(Agenzia Vista) Catanzaro, 23 febbraio 2026 "La Meloni scende in campo in questa campagna referendaria, attaccando tutti i giorni i magistrati anche con menzogne. Però fa scena muta e non dice nulla sui dazi di Trump" così il leader del M5s Conte. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Referendum, la clamorosa ammissione di Simonetta Matone (Lega): «Grazie a Nordio il No ha recuperato e ora siamo pari» – Video Referendum sulla giustizia, sarà l’affluenza a decidere il risultato: in crescita il fronte del No – Il sondaggio di YouTrend . 🔗 Leggi su Open.online

