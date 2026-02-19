La Gruber stappa un Prodi-No Il professore scende in campo sul referendum ma ammette… video

Lilli Gruber intervista Prodi, che annuncia il suo voto contrario al referendum sulla riforma della giustizia. La causa è la sua convinzione che la modifica proposta possa indebolire l’indipendenza dei giudici. Prodi spiega di aver riflettuto a lungo prima di decidere e di aver scelto di dire no. La sua posizione si inserisce in un dibattito acceso tra chi sostiene la riforma e chi la considera rischiosa. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni tra gli osservatori politici e gli elettori. La campagna referendaria si intensifica con queste prese di posizione.

Lilli Gruber stappa un “Prodi-No, come direbbe una vecchia pubblicità degli anni Settanta. “Ci ho pensato e voterò no al referendum”, dice l’ex premier sul referendum sulla riforma della giustizia, intervenendo a Otto e mezzo su La7. “Voterò no al referendum perché. per l’insegnamento del ministro Nordio che dice che ogni governo ci guadagna con questo referendum: con la magistratura deve guadagnarci il Paese, non l’esecutivo. Un’altra cosa che non concepisco l’idea del sorteggio. Ma alla fine cosa faremo, sorteggeremo chi vince le Olimpiadi? Si parla di capaci e meritevoli, non estratti a sorte”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Gruber stappa un Prodi-No. Il professore scende in campo sul referendum ma ammette… (video) Leggi anche: Il fronte del Si scende in campo: referendum sulla giustizia, la sfida è aperta Il fronte del Sì scende in campo: referendum sulla giustizia, la sfida è apertaIl referendum sulla giustizia si avvicina, segnando un momento importante nel confronto pubblico e politico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Mi spiegate il senso dell'intervista della Gruber a Leonardo Maria Del Vecchio Perché ho investito quaranta minuti di vita per guardarla, un po' incuriosito dal rumore che ha fatto. E ora sti quaranta minuti buttati nel cesso chi me li restituisce Una messinscen facebook