Conte a Meloni | Dazi Trump ignorati priorità sbagliate

Giuseppe Conte ha criticato Giorgia Meloni per aver ignorato i dazi imposti da Trump, attribuendo questa scelta a priorità sbagliate. Durante un evento all’Università della Calabria, l’ex premier ha sottolineato come la presidente del Consiglio si concentri su questioni giudiziarie, trascurando decisioni commerciali che influenzano l’economia italiana. Conte ha anche ricordato che molte aziende locali soffrono a causa di queste politiche. La discussione si è concentrata sulle differenze di impostazione tra i due leader.

**Referendum: Conte, 'da Meloni video contro magistrati ma muta su Trump e dazi'**Giorgia Meloni ha pubblicato un video in cui critica i magistrati, accusandoli di comportamenti sbagliati.

Dazi, Urso frena: “Usa alleato chiave”. Schlein e Conte: “Meloni difenda l’Italia”Urso afferma che gli Stati Uniti sono ancora il primo mercato e un partner fondamentale.

