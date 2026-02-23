Consiglio regionale Bundu | Mia esclusione è questione politica enorme un invito all' astensionismo

Antonella Bundu afferma che la sua esclusione dal consiglio regionale deriva da motivi politici, suscitando reazioni di amarezza e determinazione. La decisione del Tar di respingere il ricorso rafforza la sua posizione e rischia di aumentare l'astensionismo tra gli elettori. La questione diventa un esempio di come le tensioni politiche possano influenzare le cariche pubbliche e alimentare il malumore tra i cittadini. La vicenda continua a far discutere nel panorama regionale.

Dopo la pronuncia del Tar torna a parlare l'ex candidata di Toscana Rossa: "Vanificata la volontà degli elettori, vergognoso che centrosinistra non affronti la questione" Amarezza ma anche determinazione. Trapelano da Toscana Rossa e da Antonella Bundu, a pochi giorni dalla sentenza del Tar che ha respinto il ricorso della ex candidata alla presidenza della Regione e confermato dunque, per il momento, la sua esclusione dal consiglio regionale. “Conosciamo tante persone che hanno dichiarato apertamente di aver voluto sostenere anche la lista, mettendo una sola ‘x’ sul mio nome come candidata presidente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Toscana Rossa, presentato il ricorso al Tar contro l’esclusione di Bundu dal consiglio regionale

Il Tar respinge il ricorso di Antonella Bundu, resterà fuori dal consiglio regionaleIl Tar ha respinto il ricorso di Toscana Rossa, confermando che Antonella Bundu non potrà entrare nel consiglio regionale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Antonella Bundu fuori dal consiglio regionale della Toscana, respinto al Tar il ricorso della candidata di Toscana Rossa; Il TAR chiude la porta: Bundu resta fuori dal Consiglio regionale; Respinto il ricorso sulle elezioni regionali di Toscana Rossa: niente seggio per Bundu; Ricorso al Tar di Toscana Rossa: discussione stamani, esito imminente. Bundu: Si conferma la rilevanza di quello che abbiamo fatto e sempre sostenuto.

Il Tar boccia il ricorso, Bundu fuori dal ConsiglioFIRENZE: La ex candidata alla presidenza della Toscana fuori dall'assemblea regionale: Rispettiamo la sentenza, ma ricorreremo al Consiglio di Stato ... toscanamedianews.it

Elezioni Toscana, il Tar respinge il ricorso di Antonella Bundu: resta fuori dal Consiglio regionaleLa Bundu candidata governatrice alle elezioni regionali dello scorso autunno aveva superato la soglia di sbarramento a livello personale ma non come lista e così non era entrata in Consiglio: «Farò ri ... corrierefiorentino.corriere.it

Fuori dal coro. . In Puglia il Consiglio Regionale ha stanziato 1 milione e mezzo di euro coi soldi pubblici per la realizzazione della buvette, ossia il punto di ristoro, con ristorante e sala da tè con tanto di divanetti celesti, fioriere ed anche un ulivo secolare. #Fu - facebook.com facebook

L’Ambasciatore Rendi ha incontrato Raffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio regionale della Lombardia. Collaborazione tra Italia e , i solidi rapporti economici con ulteriori margini di sviluppo, nonché infrastrutture, mobilità e le Olimpiadi invernali Milan x.com