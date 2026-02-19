Il Tar respinge il ricorso di Antonella Bundu resterà fuori dal consiglio regionale
Il Tar ha respinto il ricorso di Toscana Rossa, confermando che Antonella Bundu non potrà entrare nel consiglio regionale. La causa principale è stata la verifica dei requisiti elettorali, che non sono stati considerati validi. Bundu aveva presentato ricorso dopo la sua esclusione, ma la sentenza ufficiale ha confermato la decisione iniziale. La notizia arriva poche ore dopo la pubblicazione dei risultati elettorali, lasciando l’ex candidata fuori dal parlamento locale. La sua assenza cambierà gli equilibri all’interno dell’assemblea.
Grande amarezza nella coalizione di sinistra, solidarietà dei 5 Stelle: "Sentenza evidenzia una crisi di rappresentanza che la politica non può ignorare" Il Tar ha bocciato il ricorso di Toscana Rossa: Antonella Bundu resterà quindi fuori dal consiglio regionale. La sezione terza in un dispositivo di sentenza pubblicato questa mattina e che rimanda a un successivo documento l'esposizione delle motivazioni, rigetta la richiesta di Bundu e della coalizione. Il ricorso che verteva, in sostanza, sulla possibilità di attribuire i voti espressi alla sola candidata presidente (che superavano la soglia di sbarramento del 5%, arrivando a circa il 5.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Toscana Rossa, presentato il ricorso al Tar contro l’esclusione di Bundu dal consiglio regionale
