Toscana Rossa presentato il ricorso al Tar contro l’esclusione di Bundu dal consiglio regionale

FIRENZE – Antonella Bundu, presentato il ricorso al Tar contro il calcolo che ha escluso la rappresentante di Toscana Rossa dal consiglio regionale. I motivi li ha spiegati la stessa Bundu in conferenza stampa: “Contestiamo – spiega – l’esclusione della rappresentanza di 72321 elettori e elettrici di Toscana Rossa nelle recenti elezioni regionali. Questo ricorso tocca questioni fondamentali legate alla democrazia, alla rappresentanza e ai diritti elettorali, contestando l’applicazione errata di principi costituzionali e norme regionali che hanno compromesso l’effettività del voto. In un contesto in cui la partecipazione alle urne è in calo, è fondamentale che ogni voto abbia lo stesso peso, senza discriminazioni o manipolazioni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it