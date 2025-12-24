MyFermi così un blog di studenti è entrato nell’Albo d’oro del giornalismo scolastico

Non solo un giornalino scolastico: un ricettacolo di esperienze, proposte, idee di giovani cittadini e cittadine promessi a diventar grandi penne. Nato cinque anni fa tra i banchi dell’ istituto Enrico Fermi di Mantova, il blog MyFermi è diventato un vero e proprio punto di riferimento per l’informazione scolastica. Gli articoli sono interessanti, ben scritti e (soprattutto) mancano di quella vena paternalistica che è spesso la premessa implicita di ogni discorso sui giovani. E così MyFermi è entrato nell’ Albo d’Oro del Giornalismo Scolastico, dopo essersi distinto al concorso nazionale di giornalismo scolastico “ Penne Sconosciute ” 2025, ospitato in Toscana a Piancastagnaio, provincia di Siena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

