Regolamento per l' albo comunale delle associazioni sportive | via libera in commissione

La VII Commissione consiliare ha approvato il regolamento per l'istituzione e la gestione dell’Albo comunale delle associazioni sportive. La decisione, guidata dal presidente Marcantonino Malara, rappresenta un passaggio importante per la regolamentazione e la trasparenza delle associazioni sportive nel territorio comunale. Questa delibera mira a favorire un quadro chiaro e strutturato per il riconoscimento e il supporto delle realtà sportive locali, contribuendo allo sviluppo del settore.

La VII Commissione consiliare (istruzione, formazione e lavoro; cultura e sport; politiche giovanili; tempo libero), presieduta da Marcantonino Malara, ha approvato il regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'Albo comunale delle associazionisocietà sportive. L'istituzione dell'Albo unico comunale rientra tra gli obiettivi operativi contenuti nel Documento unico di programmazione 20252027 del settore competente e mira a disciplinare i rapporti del Comune con le associazioni sportive operanti sul territorio cittadino. Grazie anche al presidente Malara per aver portato in Commissione questo regolamento che dà l'opportunità di censire le società sportive attive in città.

