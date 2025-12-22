Confindustria | Giù export e produzione industriale Consumi deboli ma il turismo vola

Confindustria segnala una diminuzione dell’export e della produzione industriale nel quarto trimestre, conseguenza di un dollaro debole e delle tensioni commerciali. I consumi interni restano deboli, mentre il settore turistico registra una crescita significativa. Questi trend evidenziano le sfide e le opportunità dell’economia italiana in un contesto internazionale complesso.

Il dollaro debole sull’euro, dovuto anche ai tagli dei tassi Fed, continua a frenare l’export italiano nel 4° trimestre, insieme ai dazi Usa. Scricchiola di nuovo la fiducia delle famiglie e quindi le attese sui consumi. L’industria fa ancora fatica. A favore giocano gli investimenti (grazie in larga parte al Pnrr), i servizi (tirati dal turismo straniero), il calo del prezzo del petrolio. E’ quanto emerge dall’analisi sui dati congiunturali dell’economia italiana, fatta da Confindustria. A dicembre per alcuni giorni il rendimento dei Btp è sceso sotto quello dei titoli francesi, nella media del mese sono in linea: 3,49% in Italia (+0,57 lo spread sulla Germania), 3,48% in Francia (+0,56). 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: La produzione industriale torna giù: -2,7% ad agosto Leggi anche: Produzione industriale giù dell’1% a ottobre. “Disastro, è il trentaduesimo crollo su 36 mesi di governo Meloni” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Confindustria: in calo export e produzione industriale. Gli stranieri trainano il turismo - Per una serie di motivi: il dollaro debole sull’euro, dovuto anche ai tagli dei tassi Fed, continua a frenare l’export italiano nel quarto trimestre, insieme ai dazi Usa. msn.com

