L’allarme di Confindustria | in calo export e produzione industriale

Confindustria segnala un rallentamento dell’export e della produzione industriale, in un contesto economico caratterizzato da consumi deboli e costi energetici elevati. La situazione riflette le sfide attuali per il settore industriale italiano, evidenziando la necessità di monitorare attentamente gli sviluppi futuri per comprendere meglio l’andamento dell’economia nazionale.

Il quadro economico è complicato, calano l’export e la produzione industriale mentre i consumi sono deboli e l’elettricità è ancora cara. Lo scrive la Confindustria nella sua Congiuntura flash di dicembre sottolineando che il “dollaro debole sull’euro, dovuto anche ai tagli dei tassi Fed, continua a frenare l’export italiano nel 4° trimestre, insieme ai dazi Usa”. Scricchiola di nuovo la fiducia delle famiglie, si legge nel report, e quindi le attese sui consumi. L’industria fa ancora fatica. A favore giocano gli investimenti (grazie in larga parte al Pnrr), i servizi, tirati dal turismo straniero, il calo del prezzo del petrolio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

