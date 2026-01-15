Produzione industriale in recupero a novembre | +1,5% Bene farmaceutica e chimica
A novembre, la produzione industriale italiana registra una crescita dell’1,5% rispetto al mese precedente, secondo i dati dell’Istat. L’aumento si accompagna a un incremento dell’1,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dopo un mese di calo. In particolare, settori come farmaceutica e chimica mostrano segnali positivi, contribuendo alla ripresa complessiva del settore industriale nazionale.
A novembre torna a crescere la produzione industriale. L’ Istat registra un incremento dell’1,5% su base mensile e dell’1,4% su base annua dopo il calo di ottobre. L’aumento su base mensile coinvolge in particolare l’energia (+3,9%), i beni strumentali (+2,1%) e i beni di consumo (+1,1%). Su base annua, invece, si registrano variazioni positive per i beni strumentali (+3,3%), l’energia (+2,0%) e i beni intermedi. Mese su mese l’aumento è trainato dalla farmaceutica (+7,5%), da un rimbalzo delle Industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (+3,1). Gli incrementi tendenziali – cioè anno su anno – maggiori si registrano per prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+8,7%), la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (+5,8%) e la fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (+5,1%). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
