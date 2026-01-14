Fondi Ue presentato in Confindustria il bando Step | sosterrà la crescita dell' high tech nell' isola

Oggi a Confindustria Catania è stato presentato il bando Step, un'iniziativa da 315 milioni di euro destinata a sostenere la crescita delle imprese e dei centri di ricerca nel settore high-tech in Sicilia. L’obiettivo è favorire lo sviluppo di tecnologie innovative e rafforzare il tessuto produttivo locale attraverso finanziamenti mirati. La misura rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare l’ecosistema dell’innovazione nell’isola.

Tgs. . Presentato stamani a Palazzo d'Orleans a Palermo il piano di interventi di miglioramento dell'aeroporto «Vincenzo Florio» di Trapani-Birgi, finanziati con fondi Fsc Sicilia 2021-2027. Investimento complessivo di 13 milioni ed ottocento mila euro. Gli interv facebook

