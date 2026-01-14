Fondi Ue presentato in Confindustria il bando Step | sosterrà la crescita dell' high tech nell' isola
Oggi a Confindustria Catania è stato presentato il bando Step, un'iniziativa da 315 milioni di euro destinata a sostenere la crescita delle imprese e dei centri di ricerca nel settore high-tech in Sicilia. L’obiettivo è favorire lo sviluppo di tecnologie innovative e rafforzare il tessuto produttivo locale attraverso finanziamenti mirati. La misura rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare l’ecosistema dell’innovazione nell’isola.
Imprese e centri di ricerca dei settori hi-tech hanno partecipato oggi pomeriggio, nella sede di Confindustria Catania, alla presentazione del nuovo bando Step da 315 milioni di euro. L’avviso è finanziato nell’ambito del Pr Fesr 21-27 e mira a sostenere la competitività industriale nell’Isola. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
