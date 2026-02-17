Inter Bastoni parlerà in conferenza stampa alla vigilia del Bodo Glimt | attesa per le sue dichiarazioni dopo il ‘caso’ Inter Juve con Kalulu

Alessandro Bastoni parlerà domani in conferenza stampa prima della partita contro il Bodo Glimt, dopo il recente episodio con Kalulu durante la sfida tra Inter e Juventus. La sua presenza è stata annunciata ufficialmente, e i tifosi aspettano di ascoltare le sue parole per capire meglio cosa è successo e come il difensore intende affrontare la situazione. Bastoni si prepara a rispondere alle domande dei giornalisti, cercando di chiarire il suo punto di vista sulla vicenda.

Perché l'Inter manderà proprio Bastoni a parlare in conferenza prima del Bodo, dopo il caso Kalulu L'Inter ha scelto Bastoni per parlare in conferenza prima della partita contro il Bodo Glimt, dopo il caso Kalulu. Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve LIVE: le sue dichiarazioni Marco Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato questa mattina in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Inter, in programma domani sera allo stadio San Siro, concentrandosi sulle sfide recenti e sull'importanza di mantenere alta la concentrazione. Bastoni vuole mettere la parola fine a Inter-Juventus: oggi parlerà in conferenza stampaAlessandro Bastoni si è allenato insieme all'Inter sul campo sintetico proprio ieri per la prima volta in stagione con l'obiettivo di. La versione di Bastoni: dopo Inter-Juve oggi da Bodo il difensore tornerà a parlareLa squadra e l'allenatore si sono schierati al suo fianco. Alle 17.15 la conferenza in cui il difensore parlerà