Hauge dopo Bodo Glimt Inter | Emozionante segnare è sempre bello Ai tempi del Milan…

Mercato Inter, Romano svela il retroscena: «Per la porta c’è un giocatore che vuole i nerazzurri. Ecco di chi si tratta.» Calciomercato Inter, Marotta blinda Pio Esposito: rinnovo fino al 2031 e ingaggio triplicato per scacciare le sirene dalla Premier Icardi, il retroscena di mercato: sfiorato l’approdo alla Juve dell’ex Inter a gennaio. Ecco come è andata Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Juventus Primavera, arriva il debutto in nerazzurro di Jakirovic! Primo passo del suo ambientamento in Italia Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve. 🔗 Leggi su Internews24.com

Bodo Glimt Inter LIVE 2-1: l’ex Milan Hauge trafigge i nerazzurriBodo Glimt ha battuto l’Inter 2-1 nella partita di andata dei playoff di Champions League 202526.

Bodo Glimt Inter LIVE 3-1: prima Hauge, poi Hogh! Difese nerazzurra in bambolaIl Bodo Glimt ha battuto l’Inter 3-1 nell’andata dei playoff di Champions League 202526.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Anteprima Bodø/Glimt - Inter, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni; L'Inter cade a Bodo: 3-1 nell'andata del playoff; Bodo è un inferno, cade anche l'Inter: tris norvegese e per il ritorno servirà un'impresa; Bodo Glimt-Inter 3-1, il risultato della partita di Champions League: Hauge-Hogh micidiali, Pio Esposito non basta. Gli highlights.

Bodo Glimt-Inter: video, gol e highlightsTrasferta complicata in Norvegia per la squadra di Chivu, battuta 3-1 nell'andata del playoff di Champions. Chance iniziali per Lautaro e Mkhitaryan, la sblocca però Fet su tacco di Hogh. Darmian vien ... sport.sky.it

Playoff Champions League, l’Inter cade in Norvegia: il Bodo/Glimt vince 3-1Dopo le sconfitte subite da Juventus e Atalanta nell’andata degli incontri con Galatasaray e Borussia Dortmund, anche i nerazzurri perdono contro il Bodo/Glimt e complicano molto il percorso verso gli ... tg24.sky.it

Brutta sconfitta per l'Inter in Norvegia: qualificazione a rischio Il Bodo Glimt vince la terza gara consecutiva in Champions League e sogna il passaggio del turno: https://fanpa.ge/HSEuy facebook

TRIS DEL BODO Il Bodo Glimt vince 3-1 l'andata dei playoff contro l'Inter. Sondre Fet apre le danze al 20' ma i nerazzurri rispondono con la rete di Pio Esposito al 30'. x.com