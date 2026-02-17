Conferenza stampa Bastoni pre Bodo Glimt Inter LIVE | le parole

Giuseppe Bastoni dice la sua in conferenza stampa prima della partita contro il Bodo Glimt, perché vuole trasmettere fiducia alla squadra. Il difensore nerazzurro si presenta con determinazione e spiega che l’obiettivo è portare a casa i tre punti, anche in un match importante come quello di Champions League. Bastoni sottolinea che l’Inter ha lavorato duramente in allenamento per prepararsi alla sfida.