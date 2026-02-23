concorso istruttore amministrativo del comune di milano per 15 diplomati requisiti e prove

Il Comune di Milano ha aperto un concorso per 15 posti di istruttore amministrativo, motivato dalla necessità di rafforzare i servizi interni. La selezione si rivolge a diplomati con esperienza nel settore e prevede prove pratiche e orali per valutare le competenze richieste. La possibilità di entrare a far parte dell’amministrazione comunale interessa molti giovani in cerca di stabilità. Le candidature si devono presentare entro la scadenza stabilita.

Il Comune di Milano ha pubblicato un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di istruttori dei servizi amministrativo-contabili, da inserire con contratto a tempo pieno e indeterminato nell’area degli istruttori. La selezione rappresenta un’importante opportunità per chi desidera lavorare nella Pubblica Amministrazione, anche senza laurea, e punta a rafforzare l’organico comunale nei settori amministrativi e contabili. La procedura concorsuale si svolge per esami e rientra nel più ampio piano di reclutamento del personale previsto dall’amministrazione comunale per garantire l’efficienza dei servizi e il ricambio generazionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

