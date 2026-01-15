Concorso RIPAM per diplomati pubblicato il bando | tutti i requisiti
Il bando RIPAM pubblicato a dicembre apre le candidature per il concorso pubblico rivolto a diplomati, finalizzato all’assunzione di 3 posti su base territoriale. In questa guida, troverai tutti i requisiti richiesti e le informazioni necessarie per partecipare. Una panoramica completa e aggiornata per aiutarti a prepararti al meglio e conoscere i passaggi da seguire per presentare la domanda.
Tempo di lettura: 7 minuti Il bando RIPAM pubblicato a dicembre ha dato il via al concorso pubblico su base territoriale per l’assunzione di 3.997 unità di personale non dirigenziale nell’ Area degli assistenti, con contratto a tempo pieno e indeterminato. I 3.997 posti sono ripartiti in quattro profili: 2.913 assistenti amministrativi,. 498 assistenti economici,. 583 assistenti informatici,. 3 assistenti tecnici.. Il requisito di accesso è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado dedicati a diversi profili. Nel profilo degli assistenti amministrativi, ad esempio, figurano amministrazioni come Ministero dell’interno, Agenzia delle entrate, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dell’istruzione e del merito, Ispettorato nazionale del lavoro e INPS. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
