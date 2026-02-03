Concorso Guardia di Finanza per 69 Allievi diplomati | i requisiti e come fare domanda

Il comando ha aperto le iscrizioni per il concorso che cerca 69 allievi ufficiali diplomati. Le prove si terranno presto e sono richiesti requisiti specifici. Chi vuole partecipare deve prepararsi e seguire le procedure indicate sul sito ufficiale. La selezione mira a trovare candidati motivati e qualificati per entrare nel corpo.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha indetto il concorso per 69 allievi ufficiali diplomati. I posti sono ripartiti tra comparto ordinario e aeronavale. Le domanda vanno presente online sul portale ufficiale entro il 14 febbraio 2026. Tutte le info sul bando ufficiale.

