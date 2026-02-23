Con il bando Anima la tua Biblòh le biblioteche scolastiche ancora protagoniste

La Fondazione di Piacenza e Vigevano ha avviato il bando “Anima la tua Biblòh” per sostenere le biblioteche scolastiche innovative. La causa deriva dalla volontà di potenziare gli spazi di lettura e studio nelle scuole, coinvolgendo direttamente studenti e insegnanti. La campagna mira a finanziare progetti concreti, come l’acquisto di nuovi libri e attrezzature digitali. Molte scuole hanno già presentato le loro richieste, puntando a rinnovare i propri ambienti educativi.

Presentato a Palazzo Rota Pisaroni il nuovo progetto che affianca le realta` piacentine per supportarle nella proposta di eventi e iniziative. La Fondazione stanzia 70 mila euro Prosegue l’impegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano a supporto della rete delle biblioteche scolastiche innovative Bibloh!. Dopo l’impulso determinante fornito agli istituti per la loro creazione - tanto da rendere la provincia piacentina prima in Italia per numero di centri presenti nei vari plessi - ora e` la volta di una chiamata a raccolta dedicata alle realta` attive a Piacenza e provincia. Si chiama Anima la tua Biblo`h! ed e` il nuovo Bando con cui la Fondazione si propone di affiancare le biblioteche scolastiche gia` costituite nell’offerta di eventi e iniziative. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

