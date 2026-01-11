Benitez | Inter e Napoli ancora le protagoniste con il Milan Prendere Allegri…
Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Rafa Benitez analizza la stagione delle principali squadre italiane, sottolineando come Inter e Napoli continuino a essere protagoniste e includendo il Milan tra le contendenti. L'ex allenatore offre inoltre un commento sulla possibilità di un ritorno di Allegri, riflettendo sulle dinamiche del campionato e sulle scelte tecniche delle squadre coinvolte.
L'edizione della Gazzetta dello Sport di oggi ha intervistato l'ex allenatore di Napoli ed Inter, Rafa Benitez: le parole sul Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
