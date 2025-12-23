bed and breakfast chiuso dal comune la querelle si sposta davanti al giudice

Il contenzioso tra la signora Flavia Iorio e il Comune di Maddaloni, riguardante la chiusura del suo bed and breakfast, si sposta ora davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. La vicenda, nata da un provvedimento comunale, si approfondisce nel contesto giudiziario, segnando un passo importante nella definizione della controversia.

Dalla sede comunale alle aule di giustizia amministrativa. La controversia tra la signora Flavia Iorio e il Comune di Maddaloni entra ufficialmente nel vivo e approda davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione di Napoli. L’amministrazione ha infatti deciso di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

