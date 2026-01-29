Rosignano | Paga 6mila euro per recuperare gli anni scolastici delle superiori ma è una truffa | denunciato falso consulente
Un giovane di Rosignano ha scoperto di essere stato truffato dopo aver pagato 6mila euro a un falso consulente per recuperare gli anni scolastici delle superiori. I carabinieri hanno denunciato l’uomo di 26 anni originario del nord Italia, che aveva promesso servizi inesistenti. La vittima, un ventenne del paese, si è rivolto alle forze dell’ordine dopo essersi accorto di aver subito un raggiro.
La giovane vittima ha fatto l'amara scoperta una volta avviato il percorso di studi e dopo essersi accorto che avrebbe potuto recuperare non più di due anni, come previsto dalla legge Un 26enne originario del nord Italia è stato denunciato per truffa dai carabinieri di Rosignano. Il tutto è scaturito a seguito della querela presentata da un ventenne del posto, una volta accortosi di essere stato raggirato. Secondo la ricostruzione dei militari, infatti, circa un anno fa il giovane, intenzionato a recuperare gli anni scolastici e a conseguire il diploma di scuola superiore, tramite il relativo sito internet, avrebbe contattato una scuola privata che proponeva un servizio di completo supporto e assistenza, anche tramite piattaforma online, per il recupero degli anni scolastici e il conseguimento del diploma in un solo anno.🔗 Leggi su Livornotoday.it
