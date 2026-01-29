Rosignano | Paga 6mila euro per recuperare gli anni scolastici delle superiori ma è una truffa | denunciato falso consulente

Un giovane di Rosignano ha scoperto di essere stato truffato dopo aver pagato 6mila euro a un falso consulente per recuperare gli anni scolastici delle superiori. I carabinieri hanno denunciato l’uomo di 26 anni originario del nord Italia, che aveva promesso servizi inesistenti. La vittima, un ventenne del paese, si è rivolto alle forze dell’ordine dopo essersi accorto di aver subito un raggiro.

La giovane vittima ha fatto l'amara scoperta una volta avviato il percorso di studi e dopo essersi accorto che avrebbe potuto recuperare non più di due anni, come previsto dalla legge Un 26enne originario del nord Italia è stato denunciato per truffa dai carabinieri di Rosignano. Il tutto è scaturito a seguito della querela presentata da un ventenne del posto, una volta accortosi di essere stato raggirato. Secondo la ricostruzione dei militari, infatti, circa un anno fa il giovane, intenzionato a recuperare gli anni scolastici e a conseguire il diploma di scuola superiore, tramite il relativo sito internet, avrebbe contattato una scuola privata che proponeva un servizio di completo supporto e assistenza, anche tramite piattaforma online, per il recupero degli anni scolastici e il conseguimento del diploma in un solo anno.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondimenti su Rosignano Truffa

Un giovane residente in provincia di Torino è stato denunciato dai carabinieri per aver incassato, tramite un bonifico di 6.

Un giovane di 20 anni è stato denunciato per tentata truffa dopo aver finto un funzionario comunale e cercato di ottenere circa 6.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Rosignano Truffa

Argomenti discussi: Rosignano | Paga 6mila euro per recuperare gli anni scolastici delle superiori, ma è una truffa.

ECOGRAFIE ... dal 1° gennaio 2026 Siamo CONVENZIONATI con il Servizio Sanitario Nazionale! Nei CENTRI di Rosignano, Cecina e San Vincenzo potrai accedere a esami e prestazioni diagnostiche in convenzione con il SSN, con l’impegnativa d - facebook.com facebook