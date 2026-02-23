Come ritrovare il castello dei sogni

Vincenzo Italiano festeggia la vittoria di Bergen, che ha portato il suo team a conquistare la seconda vittoria consecutiva in campionato. Il motivo di questa serie positiva deriva dall’ottima preparazione e dalla determinazione dei giocatori. Dopo aver battuto anche Torino, il tecnico punta ora a consolidare il momento, con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica. I tifosi sperano in continuità nelle prossime partite.

E adesso espugniamo il Dall’Ara. La battuta dolceamara di Vincenzo Italiano arriva dopo la vittoria di Bergen, la seconda di fila dopo quella di Torino, in campionato. Tratto comune dei due successi un Bologna solido, tatticamente accorto, saggio nell’amministrazione delle forze e delle risorse. Ecco, per ‘espugnare’ il Dall’Ara e ritrovare una vittoria casalinga, che manca dal 2-0 al Napoli del 9 novembre, non bisogna cambiare copione. Non serve una squadra dominante e spregiudicata, che tenga il possesso palla per il 70 per cento della partita. Serve un Bologna quadrato, aggressivo, ma mai sbilanciato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Arte e solidarietà per l’ospedale dei bambini: nasce “Il Giardino dei Sogni”È nato a Padova un nuovo progetto dedicato ai bambini dell’ospedale.

Musica terapeutica: il potere dei suoni che aiutano a ritrovare quieteLa musica terapeutica offre un percorso di ascolto e ascoltarsi, promuovendo il benessere emotivo e mentale.

Scopri la maledizione del Castello di Cenere! | Storie da ascoltare

