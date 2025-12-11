Musica terapeutica | il potere dei suoni che aiutano a ritrovare quiete

La musica terapeutica offre un percorso di ascolto e ascoltarsi, promuovendo il benessere emotivo e mentale. Attraverso suoni mirati, molti trovano momenti di calma e rilassamento, riscoprendo un equilibrio interiore. Questo approccio non garantisce soluzioni immediate, ma rappresenta un valido supporto nel percorso di riequilibrio personale.

L a musica terapeutica non è una promessa salvifica, ma un territorio emotivo in cui molte persone ritrovano calma, rilascio e presenza. Tra sperimentazioni acustiche, frequenze morbide come il 432 Hz e un lavoro attento sull’ ascolto consapevole, sempre più compositori esplorano il potenziale del suono come strumento di benessere. Tra questi c’è Giacomo “Jack” Granatiero, autore del metodo Emotional Music Therapy, che unisce pianoforte cinematico, atmosfere immersive e tecniche di autoregolazione emotiva. Con lui abbiamo esplorato cosa rende la musica un luogo in cui, talvolta, il corpo può finalmente respirare. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Musica terapeutica: il potere dei suoni che aiutano a ritrovare quiete

