come funziona il voto al festival di sanremo

Il sistema di voto al Festival di Sanremo si basa su una combinazione di giurie e televoto, che determinano l’esito finale. La decisione deriva dalla partecipazione attiva del pubblico a casa, che può esprimere le proprie preferenze tramite telefono o app. Questa modalità ha cambiato il modo in cui si scelgono i vincitori, coinvolgendo milioni di spettatori in tutta Italia. Le modalità di voto vengono spiegate durante ogni serata del festival.

Il Festival di Sanremo non è soltanto uno spettacolo televisivo, ma un grande evento collettivo in cui anche chi segue da casa può diventare protagonista. Nell’edizione 2026, il meccanismo di voto conferma il ruolo centrale del pubblico, chiamato a esprimere le proprie preferenze attraverso il televoto, attivo sia da rete fissa sia da cellullare. Una partecipazione che, anno dopo anni, si rivela decisiva, tra sorpassi in classifica e colpi di scena, il consenso popolare può influenzare in modo significativo l’esito finale della gara. Ma oltre al televoto, a decretare i vincitori saranno tre giurie, quella della Sala Stampa, Tv e Web, la Giuria delle Radio e, appunto, il pubblico tramite televoto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

