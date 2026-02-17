Sanremo 2026 il programma delle 5 serate Cantanti ospiti e voto | guida al Festival

Sanremo 2026 prende forma: il programma delle cinque serate rivela cantanti, ospiti e modalità di voto. La gara si svolgerà tra artisti italiani e internazionali, con un occhio di riguardo alle novità introdotte quest’anno. Le serate si svolgeranno in una cornice sempre più ricca di spettacolo, e tra le indiscrezioni circolano anche alcuni grandi nomi pronti a salire sul palco. La prima serata si svolgerà tra esibizioni e presentazioni, mentre le successive serate si concentreranno sui duetti, le eliminazioni e le finali.

Sanremo – Come sarà quest’anno il Festival di Sanremo? Come funziona la gara? Chi vota? Quali ospiti saliranno sul palco e quando? Mancano pochi giorni all’inizio dell’edizione numero 76 e anche se il direttore artistico Carlo Conti tiene in serbo sorprese dell’ultimo momento, il quadro delle serate, cinque come da tradizione, comincia a farsi chiaro. Ecco cosa sappiamo sul programma della kermesse, che partirà martedì 24 febbraio, per chiudersi sabato 28. Martedì 24 febbraio. La prima serata vedrà sul palco a condurre Carlo Conti e Laura Pausini e, con loro, ci sarà Can Yaman. Per l’esordio si esibiranno tutti e 30 i big in gara che saranno votati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

