Sanremo 2026 il programma delle 5 serate Cantanti ospiti e voto | guida al Festival
Sanremo 2026 prende forma: il programma delle cinque serate rivela cantanti, ospiti e modalità di voto. La gara si svolgerà tra artisti italiani e internazionali, con un occhio di riguardo alle novità introdotte quest’anno. Le serate si svolgeranno in una cornice sempre più ricca di spettacolo, e tra le indiscrezioni circolano anche alcuni grandi nomi pronti a salire sul palco. La prima serata si svolgerà tra esibizioni e presentazioni, mentre le successive serate si concentreranno sui duetti, le eliminazioni e le finali.
Sanremo – Come sarà quest’anno il Festival di Sanremo? Come funziona la gara? Chi vota? Quali ospiti saliranno sul palco e quando? Mancano pochi giorni all’inizio dell’edizione numero 76 e anche se il direttore artistico Carlo Conti tiene in serbo sorprese dell’ultimo momento, il quadro delle serate, cinque come da tradizione, comincia a farsi chiaro. Ecco cosa sappiamo sul programma della kermesse, che partirà martedì 24 febbraio, per chiudersi sabato 28. Martedì 24 febbraio. La prima serata vedrà sul palco a condurre Carlo Conti e Laura Pausini e, con loro, ci sarà Can Yaman. Per l’esordio si esibiranno tutti e 30 i big in gara che saranno votati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sanremo 2026: date, ospiti e il programma ufficiale delle serateIl festival di Sanremo torna quest’anno dal 24 al 28 febbraio.
Perché Sanremo inizia così tardi e qual è il programma delle cinque serate del FestivalSanremo 2026 inizia più tardi del previsto.
Big Sanremo 2026: i nomi di tutti i cantanti annunciati da Carlo Conti. La lista completa
Argomenti discussi: Festival di Sanremo 2026, che cosa sappiamo finora; Sanremo 2026, la guida completa: i cantanti, gli ospiti, i duetti e il programma serata per serata; Sanremo 2026, ecco le date, i cantanti, i conduttori e tutto quello che c'è da sapere; Sanremo 2026, i cantanti, le canzoni e gli ospiti. Tutto sul Festival e il programma delle serate.
Sanremo 2026: guida completa al Festival tra cantanti, look e momenti chiaveTutto su Sanremo 2026: programma, protagonisti, look, canzoni e momenti chiave del Festival della canzone italiana ... iconmagazine.it
Sanremo 2026, Fiorello sicuro: «Fedez e Masini vincono e vi dico chi arriva sul podio»In attesa di trasformarsi in 'La Sanremanza' tra pochi giorni, è tempo di un nuovo appuntamento con La Pennicanza, il ... msn.com
Ancora un annuncio che riguarda il Festival di Sanremo. Questa volta arriva da Domenica In. Carlo Conti un collegamento con Mara Venire annuncia che Andrea Bocelli sarà il super ospite della serata finale, in programma il 28 febbraio. Che ne pensate #fe facebook
Andrea #Bocelli sarà superospite della serata finale del Festival di #Sanremo 2026, in programma sabato 28 febbraio. L’annuncio è stato fatto dal direttore artistico Carlo #Conti in collegamento in diretta con il programma televisivo Domenica In. x.com