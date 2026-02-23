Come eliminare il codice a barre labbra? L’esperta risponde

Camilla Gentili, visagista e cosmetologa, ha spiegato che le rughe sopra le labbra, note come “codice a barre”, si formano per l’invecchiamento e l’esposizione al sole. La causa principale deriva dalla perdita di elasticità della pelle e dai movimenti ripetuti delle labbra. Per affrontarle, consiglia trattamenti mirati e una routine di cura quotidiana. La sua esperienza mostra come queste soluzioni siano rapide e facilmente applicabili a casa.

Anche tu ti sei fermata, almeno una volta, a osservare allo specchio quelle fastidiose rughe sopra le labbra, conosciute come "codice a barre"? Se la risposta è sì sappi che non sei sola! Questa zona delicata del viso infatti può facilmente mostrare segni di invecchiamento, ma la buona notizia è che esistono soluzioni semplici e super efficaci! Abbiamo intervistato l'esperta Camilla Gentili, visagista e cosmetologa laureata in Medicina Estetica, che ci ha svelato tutti i consigli utili per combattere le rughe del codice a barre. Dall'esfoliazione alla protezione solare, fino ai migliori trattamenti con acido ialuronico, Camilla ci guiderà passo dopo passo attraverso una routine di bellezza mirata che promette di ringiovanire la zona bassa del viso per un sorriso sempre più fresco e luminoso.