A Natale devo fare il regalo al capo? Risponde l’esperta di etichetta | Solo in un caso

Durante il periodo natalizio, many lavoratori si interrogano sull'opportunità di fare regali al proprio capo. Un'esperta di etichetta fornisce chiarimenti, sottolineando che in genere non è obbligatorio, tranne in una circostanza specifica. Ecco cosa sapere per evitare malintesi e mantenere un buon rapporto professionale.

Sul posto di lavoro si teme di fare brutta figura se non si fa il regalo di Natale a colleghi e superiori. A Fanpage.it l'esperta ha chiarito come comportarsi. Fanpage.it A Natale devo fare il regalo al capo? Risponde l’esperta di etichetta: “Solo in un caso” - Sul posto di lavoro si teme di fare brutta figura se non si fa il regalo di Natale a colleghi e superiori. fanpage.it

Il regalo di Natale perfetto è il cesto di cibo, sì ai salumi secondo l’esperta di Bon Ton: “Si fa bella figura” - it ha detto che il regalo di Natale con cui non si sbaglia mai è il tradizionale cesto di cibo ... fanpage.it

…poi devo chiamare Spiderman per fermarlo! ?? #bdibimbi #natale #genitori #bimbi - facebook.com facebook

Antonello Venditti - Regali Di Natale (videoclip)

Video Antonello Venditti - Regali Di Natale (videoclip) Video Antonello Venditti - Regali Di Natale (videoclip)