Abbiamo trovato il pennarello labbra per tingere le tue labbra in modo indelebile da mattina a sera

Hanno scoperto il pennarello labbra, un prodotto che permette di tingere le labbra in modo permanente dall’alba al tramonto. La causa è la voglia di evitare ritocchi continui e di mantenere un trucco perfetto tutto il giorno. Questo nuovo rossetto in forma di penna si applica facilmente e resiste a cibi e bevande, senza sbavature. Molte donne si sono stancate di rossetti che sbiadiscono subito o si trasferiscono. Ora, con questa soluzione innovativa, possono dire addio ai ritocchi frequenti e ai fastidi.

Quante volte hai applicato il tuo rossetto preferito con una precisione chirurgica prima di uscire, per poi vederlo svanire a tradimento già al primo sorso di cappuccino? Se sei stanca di provare le "solite" tinte labbra che promettono durata e confort ma che ti deludono sempre, è ora di cambiare aria, anzi, di cambiare tratto. Il segreto meglio custodito dei make-up artist per labbra colorate e sensuali che durano davvero 24 ore ha un nome ben preciso: il pennarello labbra. Leggerissimo, a base d'acqua e super pigmentato, il lip marker non copre le labbra con uno strato pesante, ma le tinge letteralmente.