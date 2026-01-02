Vincenzo Colonna Romano si esibirà in un recital gratuito nella Chiesa di Sant’Agostino, dopo aver vinto il primo premio intitolato a Maria De Francesco. Inoltre, i SeiOttavi si esibiranno a Casa Professa in un concerto aperto al pubblico. Questi eventi rappresentano occasioni per ascoltare musica di qualità in ambienti di grande valore storico e artistico, offrendo un’opportunità culturale accessibile a tutti.

L’anno scorso ha ottenuto il primo Premio intitolato a Maria De Francesco, da sempre amica di Natale a Palermo, quest’anno Vincenzo Colonna Romano è protagonista di un recital nella splendida Chiesa di Sant’Agostino. E domenica, uno dei concerti più attesi dell’intera rassegna, il ritorno dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Concerti gratuiti nelle chiese: Vincenzo Colonna Romano a Sant’Agostino, i SeiOttavi a Casa Professa

