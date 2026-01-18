Sigilli al Piper la storica discoteca romana sottoposta a sequestro preventivo

Il Sigilli al Piper, storica discoteca romana, è stato disposto a seguito di un sequestro preventivo da parte delle autorità. Le indagini hanno evidenziato modifiche strutturali non autorizzate, rischi in caso di evacuazione, mancanza di certificazioni e un’affluenza superiore alla capienza consentita. Questi elementi hanno portato alla decisione di limitare temporaneamente l’attività del locale, nel rispetto delle normative di sicurezza e tutela dei clienti.

Sigilli al Piper, storica discoteca della Capitale. I sigilli sono stati apposti dopo una verifica legata alla stretta sui controlli per verificare la sicurezza dei locali pubblici, per evitare stragi come quella di Crans Montana. La discoteca, inaugurata nel 1965, è stato uno dei locali storici del boom degli anni Sessanta. Diventò presto il centro della bella vita romana. Il locale di via Tagliamento,a Roma, è stato sottoposto a sequestro preventivo, che dovrà essere convalidato dall’autorità giudiziaria. All’interno la polizia avrebbe riscontrato modifiche strutturali all’impianto, rischi sotto il profilo dell’evacuazione, assenza di certificazioni e un numero di persone più alto rispetto a quello dovuto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Sigilli al Piper, la storica discoteca romana sottoposta a sequestro preventivo Piper Club, scattano i sigilli alla storica discoteca romana: mancato rispetto delle norme di sicurezza

Il Piper Club di Roma, storico locale della capitale, è stato sottoposto a sequestro preventivo a causa di violazioni delle norme di sicurezza. Questa misura si inserisce in un quadro di controlli più stringenti, rafforzati dopo gli eventi tragici di Crans-Montana. La decisione mira a garantire la tutela dei clienti e a rafforzare la sicurezza negli ambienti pubblici, in un contesto di crescente attenzione alle normative di settore. Effetto Crans-Montana, sigilli alla storica discoteca Piper di Roma

Il locale storico di via Tagliamento, noto come il Piper, è stato sottoposto a sequestro preventivo. La decisione, ancora in attesa di convalida da parte dell’autorità giudiziaria, riguarda la chiusura temporanea della discoteca di Roma. Questo evento rappresenta un'importante evoluzione per la gestione e il futuro del locale, simbolo di diverse generazioni nella vita notturna della città. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. A ROMA - Piper sottoposto a sequestro preventivo, sigilli allo storico locale della Capitale ift.tt/VHeadrN x.com La polizia locale è risalita all’uomo che aveva rubato una decina di sigilli in alcune vie, con rischi per i cittadini - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.