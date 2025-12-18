Uomo investito da un treno nei pressi di San Lazzaro traffico ferroviario in tilt lungo l’Adriatica

Un incidente ferroviario nei pressi di San Lazzaro di Savena ha causato temporanei disagi alla circolazione tra Bologna e Castel San Pietro Terme. L’investimento di un uomo da parte di un treno ha provocato l’interruzione del traffico, con ripercussioni sulla viabilità e sui servizi ferroviari. La situazione rimane sotto controllo mentre le autorità gestiscono le operazioni di emergenza e hanno avviato le indagini necessarie.

San Lazzaro di Savena (Bologna), 18 dicembre 2025 – A causa dell' investimento di un uomo in prossimità di San Lazzaro di Savena ( Bologna), ci sono stati problemi e la circolazione è stata temporaneamente sospesa, dalle 9 circa, tra Bologna e Castel San Pietro Terme. La tragedia è successa nei pressi di un vecchio passaggio a livello ora in disuso e gli investigatori, al lavoro per ricostruirne la dinamica, non escludono si possa trattare di un suicidio. Intanto sulla linea Bologna- Rimini dalle 11.30 la circolazione, informano le Ferrovie, è in graduale ripresa dopo l'autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità intervenute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

