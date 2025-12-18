Uomo investito da un treno nei pressi di San Lazzaro traffico ferroviario in tilt lungo l’Adriatica

Un incidente ferroviario nei pressi di San Lazzaro di Savena ha causato temporanei disagi alla circolazione tra Bologna e Castel San Pietro Terme. L’investimento di un uomo da parte di un treno ha provocato l’interruzione del traffico, con ripercussioni sulla viabilità e sui servizi ferroviari. La situazione rimane sotto controllo mentre le autorità gestiscono le operazioni di emergenza e hanno avviato le indagini necessarie.

© Ilrestodelcarlino.it - Uomo investito da un treno nei pressi di San Lazzaro, traffico ferroviario in tilt lungo l’Adriatica San Lazzaro di Savena (Bologna), 18 dicembre 2025 – A causa dell' investimento di un uomo in prossimità di San Lazzaro di Savena ( Bologna), ci sono stati problemi e la circolazione è stata temporaneamente sospesa, dalle 9 circa, tra Bologna e Castel San Pietro Terme. La tragedia è successa nei pressi di un vecchio passaggio a livello ora in disuso e gli investigatori, al lavoro per ricostruirne la dinamica, non escludono si possa trattare di un suicidio. Intanto sulla linea Bologna- Rimini dalle 11.30 la circolazione, informano le Ferrovie, è in graduale ripresa dopo l'autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità intervenute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Persona travolta da un treno: traffico ferroviario in tilt Leggi anche: Ragazzina travolta e uccisa dal treno: traffico ferroviario in tilt La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Cadavere sui binari a Chiusi, bloccata e poi riaperta la linea Alta Velocità tra Firenze e Roma. Ritardi dei treni fino a due ore; Cadavere sui binari, bloccata la circolazione dell’Alta Velocità Roma-Firenze; Uomo muore investito da un treno in stazione a Genova; Linea Torino-Genova, ritardi e disagi per la morte di un uomo investito da un treno a Genova Quarto. Uomo investito da un treno nei pressi di San Lazzaro, traffico ferroviario in tilt lungo l’Adriatica - E’ successo questa mattina nei pressi di un vecchio passaggio a livello ora in disuso: registrati ritardi e rallentamenti fino a 160 minuti ... ilrestodelcarlino.it

Tragedia sui binari tra Bologna e Castel San Pietro: circolazione dei treni sospesa - La circolazione dei treni è sospesa tra Bologna e Castel San Pietro per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito dell’investimento di una ... corriereromagna.it

Investito un uomo sui binari ad Alpignano, è grave ma non in pericolo di vita - ALPIGNANO – La circolazione treni è sospesa tra Alpignano (TO) e Collegno (TO) per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria dopo l’investimento di una persona. quotidianopiemontese.it

rissa in metropolitana Milano, ladro beccato a rubare, parte 2 sul mio canale o in descrizione qui

A piedi in autostrada, investito e ucciso un uomo Mafia turca: arrestate altre 4 persone legate al boss Baris Boyun Madre e figlio investiti in via Garbini, denunciato l'automobilista Ematologia: nei primi mesi del 2026 l'apertura - facebook.com facebook

Un uomo è morto a Genova dopo essere stato investito e trascinato per chilometri da un camion per cause ancora da accertare. Nelle immagini, il corpo del 67enne viene caricato sul furgone della mortuaria dopo essere stato estratto da sotto al mezzo in Cors x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.