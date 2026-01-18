Un uomo ha perso la vita a Firenze Campo di Marte dopo essersi immesso sui binari e essere stato investito da un treno. L’incidente ha causato pesanti ritardi e disagi nella circolazione ferroviaria della zona, con conseguenze sulla mobilità dei passeggeri. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto, mentre la circolazione resta temporaneamente compromessa.

Un uomo si è gettato sui binari nella stazione di Firenze Campo di Marte ed è morto dopo essere stato investito da un treno. Secondo le prime ricostruzioni, si è buttato volontariamente. Si tratterebbe quindi di un caso di suicidio. Sul posto la Polfer per gli accertamenti di polizia giudiziaria. La tragedia ha causato una serie di pesanti ritardi alla circolazione ferroviaria durante la serata di domenica 18 gennaio. Alcuni convogli hanno registrato ritardi di circa 2 ore. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Muore investito da un treno a Firenze Campo di Marte, pesanti ritardi e circolazione ferroviaria in tilt

Uomo investito da treno alla stazione di Firenze Campo di Marte: circolazione rallentata, ritardi di 60 minuti

Nella stazione di Firenze Campo di Marte, un uomo è stato investito da un treno dopo le 19, al binario 3. L’incidente ha causato rallentamenti nella circolazione ferroviaria, con ritardi stimati intorno ai 60 minuti. La situazione è attualmente sotto controllo, e le autorità stanno intervenendo per gestire l’emergenza e ripristinare la normale operatività.

Leggi anche: Uomo muore investito da un treno a Firenze, Alta Velocità in tilt: treni fermi e ritardi di oltre 2 ore

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Travolto mentre va a scuola, 14enne muore nel Torinese (Adnkronos) - Non ce l'ha fatta il ragazzino 14enne, investito questa mattina da un'auto a San Sebastiano Po, nel Torinese, mentre cercava di raggiungere la fermata dell'autobus. Subito dopo l'incidente - facebook.com facebook

Trecate, muore investito da un treno: ad accorgersi della tragedia il macchinista di un altro convoglio x.com