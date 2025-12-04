Omicidio Carvone | ergastolo anche in appello per Ferrarese cade l' aggravante mafiosa

BRINDISI – Giuseppe Ferrarese dovrà scontare l'ergastolo. Anche la corte d'assise d'appello di Lecce ha condannato al massimo della pena il 29enne brindisino, presunto responsabile dell'omicidio di Giampiero Carvone. Cade l'aggravante dell'agevolazione di un clan brindisino della Scu, mentre. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

