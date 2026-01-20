10 anni e 8 mesi al ' Re dei Surgelati' Vetrano cade l' aggravante mafiosa

Salvatore Vetrano, noto come il “Re dei surgelati”, è stato condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione. La sentenza riguarda una vasta frode fiscale internazionale nel settore dei prodotti ittici congelati, con l’aggravante mafiosa esclusa. La vicenda evidenzia le problematiche legate al controllo e alla legalità nel settore alimentare e della grande distribuzione.

