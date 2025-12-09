Como un nuovo spirometro per l’Allergologia del Sant’Anna grazie alla donazione di ALI

Quicomo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Allergologia dell’ospedale Sant’Anna di Como si arricchisce di un nuovo spirometro portatile di ultima generazione, donato dall’associazione ALI Allergici Imenotteri OdV-Como. Questo strumento avanzato migliorerà la diagnosi e il monitoraggio delle patologie allergiche, rappresentando un importante passo avanti nella cura dei pazienti affetti da allergie respiratorie.

Grazie alla generosità dell’associazione ALI Allergici Imenotteri OdV-Como, l’Allergologia di Asst Lariana all’ospedale SantAnna può contare su un nuovo spirometro portatile di ultima generazione, uno strumento fondamentale nella diagnosi e nel monitoraggio delle patologie allergiche. 🔗 Leggi su Quicomo.it

