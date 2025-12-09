Como un nuovo spirometro per l’Allergologia del Sant’Anna grazie alla donazione di ALI
L’Allergologia dell’ospedale Sant’Anna di Como si arricchisce di un nuovo spirometro portatile di ultima generazione, donato dall’associazione ALI Allergici Imenotteri OdV-Como. Questo strumento avanzato migliorerà la diagnosi e il monitoraggio delle patologie allergiche, rappresentando un importante passo avanti nella cura dei pazienti affetti da allergie respiratorie.
Grazie alla generosità dell’associazione ALI Allergici Imenotteri OdV-Como, l’Allergologia di Asst Lariana all’ospedale Sant’Anna può contare su un nuovo spirometro portatile di ultima generazione, uno strumento fondamentale nella diagnosi e nel monitoraggio delle patologie allergiche. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Insubria fotonica. Il nuovo centro apre a Como
Vi presentiamo il colonnello Francesco Falcone, il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Como
Como, Morata non gioca da vera punta: così Fabregas sfrutta un altro nuovo acquisto
NUOVO GIOIELLO EXTRA LUSSO sul Lago di Como: apre Palazzo Venezia, primo 'The Leading Hotels of the World' in città. Tutti i dettagli nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Decathlon, nuovo store a Como. Uno spazio dedicato a sport e innovazione dlvr.it/TPfF49 Vai su X
Trump attacca l’Europa e l’Ucraina: “Leader deboli, Kiev sta perdendo la guerra” thesocialpost.it
Infortunio Casale, brutte notizie per Italiano: lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per il ... calcionews24.com
Editoria: Iv, 'a fianco giornalisti Dire, editore garantisca regolarità stipendi' iltempo.it
Investito da un'ambulanza, dodicenne in Terapia intensiva a Genova gazzettadelsud.it
Rebecca Ferguson è un' IA contro Chris Pratt nel nuovo trailer italiano di Mercy: Sotto Accusa comingsoon.it
Tonio Sgueglia, proprietario del Castello di Limatola, diventa Presidente di Assocastelli anteprima24.it