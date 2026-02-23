claressa shields vince il titolo mondiale contro franchon crews dezurn a detroit

Claressa Shields ha conquistato il titolo mondiale battendo Franchon Crews-Dezurn a Detroit, grazie a un combattimento combattuto e deciso negli ultimi round. La vittoria arriva dopo mesi di preparazione intensiva, con Shields che ha mostrato determinazione e tecnica superiore. La gara ha attirato l’attenzione degli appassionati, che hanno seguito ogni momento dell’incontro. La campionessa ora guarda avanti, pronta a nuove sfide nel suo percorso.

Un incontro di grande rilievo nel mondo del pugilato ha visto confrontarsi due atlete di spessore, offrendo uno spettacolo ricco di emozioni e tecnicismi. La sfida si è svolta in un contesto di peso leggero, con un’atleta che si è presentata in transition verso la categoria dei pesi massimi, dimostrando come la determinazione e la preparazione possano superare anche le barriere di peso. Nel primo round, si è evidenziato un leggero vantaggio per la atleta che ha saputo controllare il ritmo dell’incontro, risultando più precisa e efficace nei colpi. La risposta della sua avversaria, nel secondo round, ha movimentato l’azione, caratterizzata da colpi diretti e scambi vigorosi, evidenziando l’intensità e l’equilibrio del confronto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Claressa Shields affronta Franchon Crews-Dezurn per la difesa del titolo dei pesi massimiClaressa Shields sfida Franchon Crews-Dezurn per difendere il suo titolo dei pesi massimi.

Franchon Crews-Dezurn vs Claressa Shields: la rivincita che può cambiare tuttoFranchon Crews-Dezurn e Claressa Shields si affrontano di nuovo, dopo anni di attesa, in un match che può ridefinire il panorama delle pugili femminili.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L’ultima pioniera Shields si è sorpresa con il trionfo dei pesi massimi; Shields-Mayer nel 2026? È il più grande incontro nella boxe femminile!; Shields SPINGE Crews-Dezurn durante un acceso FACE-OFF; Claressa Shields non si sarebbe mai aspettata di diventare campionessa dei pesi massimi, ma si è assicurata un posto tra i grandi | Notizie di boxe.

Domenica a Detroit torna Claressa Shields, star del ring con un patrimonio miliardario.La sua storia inizia nel 2010 a 15 anni. Passa pro nel 2016, un record dilettantistico di 64 vittorie e una sola sconfitta. Imbattuta da pro (17), regina in quattro categorie. datasport.it

- Incredibilmente il match valido per il titolo mondiale dei pesi massimi femminili tra Claressa Shields e Franchón Crews-Dezurn potre - facebook.com facebook