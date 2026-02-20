Claressa Shields affronta Franchon Crews-Dezurn per la difesa del titolo dei pesi massimi

Claressa Shields sfida Franchon Crews-Dezurn per difendere il suo titolo dei pesi massimi. La disputa nasce da anni di confronti passati e si accende nuovamente sul ring, dove le due si affronteranno in una battaglia decisiva. Shields, campionessa indiscussa, cerca di consolidare la sua posizione contro una rivale che ha già messo in difficoltà in passato. L’incontro si svolgerà in una nota arena di Las Vegas, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La sfida è pronta a entrare nel vivo.

Un rematch atteso inaugura una pagina cruciale della boxe femminile: due protagoniste legate da una rivalità che attraversa quasi un decennio si ritrovano sull'ostacolo più alto, con la responsabilità di gestire la corona dei pesi massimi indiscussi. L'evento, in scena a Detroit, promette una serata di alto livello tecnico e di grande rilevanza negoziale per il futuro della divisione. La rivalità tra Claressa Shields e Franchon Crews-Dezurn risale al 2016, quando si incontrarono per la prima volta sull'undercard di Ward contro Kovalev. In quel confronto di quattro round, Shields ottenne una decisione unanime.