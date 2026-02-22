Franchon Crews-Dezurn vs Claressa Shields | la rivincita che può cambiare tutto

Franchon Crews-Dezurn e Claressa Shields si affrontano di nuovo, dopo anni di attesa, in un match che può ridefinire il panorama delle pugili femminili. La causa della sfida risiede nella volontà di entrambe di conquistare il titolo mondiale e dimostrare chi è la vera numero uno. La lotta si svolge in un’arena affollata, con i tifosi pronti a sostenere la propria campionessa. Le due si preparano a dare il massimo in questa battaglia decisiva.

Un confronto atteso per anni guida il destino delle lupe femminili in scia di una leggenda delle significa-zioni mondiali. Sul ring del Little Caesars Arena di Detroit, domenica notte, 22 febbraio 2026, si decide la chain of titles che vede come protagoniste due campionesse di alto livello, pronte a scrivere un nuovo capitolo della storia pugilistica. L'incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, offrendo un palcoscenico di calibro per una sfida che mette a confronto tecnica, potenza e determinazione. La sfida mette di fronte una dominatrice delle divisioni e una dualità di stile pronta a sfidare l'assoluto.