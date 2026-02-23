Civitavecchia corrieri di hashish arrestati al casello autostradale

Due cittadini ecuadoriani sono stati fermati dai finanzieri di Civitavecchia mentre tentavano di passare con un carico di hashish nascosto nel bagagliaio. La polizia ha scoperto la droga durante un controllo di routine al casello autostradale, trovando circa 10 chili di sostanza stupefacente. Gli uomini sono stati immediatamente arrestati e portati in commissariato per ulteriori verifiche. La scoperta ha portato alla confisca della merce e all’arresto dei trafficanti.

Civitavecchia, 23 febbraio 2026 – Due cittadini ecuadoriani sono stati arrestati dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma nel corso di un controllo presso il casello autostradale di Civitavecchia. Fermati per un controllo da una pattuglia del locale Gruppo, i due cittadini hanno fornito risposte vaghe e contraddittorie alle domande dei finanzieri, insospettendo i militari che hanno quindi deciso di svolgere un’ispezione più approfondita al loro veicolo. Determinante l’intervento del cane antidroga Milton, che ha immediatamente segnalato la presenza di hashish rinvenuto sotto il sedile del passeggero. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Corrieri fermati al casello autostradale con dieci panetti di hashishDue corrieri provenienti da Roma sono stati fermati al casello autostradale con dieci panetti di hashish, tra cui le varietà

Leggi anche: Fermati fuori dal casello autostradale con cinque chili di hashish nel bagagliaio: arrestati due pusher

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: GUARDIA DI FINANZA * ROMA: I DUE CORRIERI DI HASHISH SONO STATI ARRESTATI A CIVITAVECCHIA; Traffico di droga, 12 arresti tra Italia e Spagna; QUESTURA DI ROMA * : LA POLIZIA ARRESTA 11 PUSHER NEL NORD-EST E A CIVITAVECCHIA, TRAFFICO SMANTELLATO DALLE CHAT ALLE FUGHE CONTROMANO; RAINEWS * CRONACA: ORDIGNO SOTTO L'AUTO DI UN FINANZIERE, ARRESTATO CALIENDO. INDAGATO PER L'OMICIDIO DELLA MOGLIE.

GUARDIA DI FINANZA * «ROMA: I DUE CORRIERI DI HASHISH SONO STATI ARRESTATI A CIVITAVECCHIA»I due uomini, di 30 e 31 anni, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia, trasferiti presso ... agenziagiornalisticaopinione.it

Operazione antidroga della Polizia, 11 pusher arrestati tra Roma e l’area portuale di CivitavecchiaE' quanto neutralizzato dalla Polizia di Stato nelle ultime ore tra il quadrante nord-est della Capitale fino a Civitavecchia ... msn.com

Ilma sarà in mare a maggio per una crociera di 7 giorni tra Italia e Grecia (da Civitavecchia a Pireo). I prezzi partono da 11.200oeuro a persona nella suite più piccola per arrivare ai 56.100 euro per ospite nella Suite del Padrone, la più lussuosa dell'imbarcazi - facebook.com facebook